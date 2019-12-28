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Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama

Beyoğlu'ndaki bazı eğlence merkezlerinde turistlere yüksek hesap çıkardığı ve ödemek istemeyenleri darbedip para ve kredi kartlarını aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Halil Demir   | 28.12.2019
Turistlere yüksek hesap soruşturmasında 23 tutuklama

İstanbul

Beyoğlu'nda bazı eğlence merkezlerinde turistlere yüksek hesap çıkarıp ödemek istemeyenleri darbederek zorla ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 32 kişiden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Aralık'ta düzenlen eş zamanlı operasyonda, turistlere yüksek hesap getirdiği, itiraz edenleri darbederek ceplerindeki para ve kredi kartlarını şifreleriyle birlikte aldıkları öne sürülen 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında şüphelilerden rüşvet aldığı iddiasıyla haklarında adli ve idari işlem başlatılan 20 polis memuru ile 2 bekçinin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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