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Kültür

Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Aydın'ın önemli turistik merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü.

İbrahim Uzun  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Bayramın ilk günü ziyaretlerini tamamladıktan sonra yola çıkan tatilciler, ikinci günde ilçelerin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Kuşadası ve Didim'de otel, pansiyon gibi konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Didim'de Altınkum plajları tatilcilerle doldu.

Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turist de sıcak havayı denizde serinleyerek değerlendirdi.

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