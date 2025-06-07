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Kültür

Tekirdağ'da mor renkli tarlalar bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, Kurban Bayramı'nda güzel anılar biriktirerek, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Mesut Karaduman  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Tekirdağ'da mor renkli tarlalar bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentteki lavanta tarlaları İstanbul ve yakın illerden gelenlerin ilgi odağı oluyor.

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Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle misafirlerini ağırlayan tarlalarda, ziyaretçiler hazırlanan özel dekorlar önünde de en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Köseilyas Mahallesi'ndeki lavanta tarlasına gelen vatandaşlar doğa ile iç içe zaman geçirerek, çekildikleri fotoğraflarla da güzel anılar biriktiriyor.

Tarla sahibi Fatih Özgül, AA muhabirine, tarlalara gelen misafirlerin güzel manzarada stres attıklarını söyledi.

Bayramla birlikte tarlayı ziyarete açtıklarını ifade eden Özgül, "Bayram dolayısıyla vatandaşların ilgisi çok güzel. Tarlaya gelenler oluşturduğumuz dekorlar önünde güzel fotoğraflar çekiliyor. Gün boyunca ziyaretler sürüyor. Bayram tatilinden sonra da ziyarete açık olacağız. Misafirlerimizi bu güzellikler içinde ağırlamaya bekliyoruz." dedi.

Tarlayı gezen Zeynep Şahin de lavantaların insana huzur verdiğini belirtti.

Bayram için Tekirdağ'a geldiklerini dile getiren Şahin, "Yoldan geçerken tarlayı gördük ve çok beğendik. Ailecek gelip hemen fotoğraf çekildik. Burası gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

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