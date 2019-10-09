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Trabzon'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı

Trabzon'un Of ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Meltem Yılmaz,Mustafa Yaşar   | 09.10.2019
Trabzon'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı Fotoğraf: Mustafa Yaşar/AA

Trabzon

Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Of ilçesinde, Mustafa Çapoğlu idaresindeki 61 M 0157 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 EH 005 plakalı otomobil, Kıyıcık Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücüler, minibüste bulunan 16 kişi ve otomobildeki biri çocuk 2 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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