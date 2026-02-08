Dolar
Yaşam

Trabzon'un 2025'te yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 14 arttı

Dağ ve yayla turizminin yanı sıra tarihi Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi çok sayıda turistik değere sahip Trabzon'un yabancı ziyaretçi sayısı 2025'te önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Trabzon'un 2025'te yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 14 arttı Fotoğraf: Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Trabzon'u 2025'te 639 bin 564 yerli, 808 bin 9'u da yabancı olmak üzere 1 milyon 447 bin 573 kişi ziyaret etti.

Kent, 2024'te ise 634 bin 634 yerli, 711 bin 626 yabancı olmak üzere 1 milyon 346 bin 260 kişiye ev sahipliği yaptı.

Buna göre Trabzon'a gelen ziyaretçi sayısı yabancıda yaklaşık yüzde 14, yerlide yüzde 1, genel toplamda ise yaklaşık yüzde 8 arttı.

Trabzon'da tesis, konut ve yatak kapasitesinde de artış yaşandı. Tesis sayısı 383'e, konut sayısı 800'e, yatak kapasitesi ise 35 bin 984'e yükseldi.

Trabzon'a gelen ziyaretçiler, müze ve ören yerlerine ilgi gösterdi. Bu kapsamda kentin önemli turizm değerlerinden Sümela Manastırı 514 bin 596 ziyaretçiyi ağırlarken, Çal Mağarası 178 bin 500, Atatürk Köşkü 373 bin 920, Şehir Müzesi de 28 bin 493 kişiye ev sahipliği yaptı.

"Bu yıl ziyaretçi sayısı olarak rekor kırdık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Trabzon'un, Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarının başına geldiğini söyledi.

Kentin yoğun ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, "Trabzon önceki yıla göre baktığımızda, yabancı ziyaretçide yüzde 14'lük artışla rekor kırdı. 808 bin 9 yabancı misafirimizi ağırladık. Yerli de 639 bin 564 misafirimizi ağırladık. Toplamda 1 milyon 447 bin 573 misafiri ilimiz ağırlamış oldu." dedi.

Erdoğan, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade ederek, "Amacımız yabancı ziyaretçide milyonları aşmak. Önümüzdeki dönemlerde 1,5 milyon hedefine doğru gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Trabzon'un geçen yıl Suudi Arabistan başta olmak üzere, en fazla Orta Doğu'dan gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptığına işaret eden Erdoğan, Türk cumhuriyetlerinden de her geçen gün daha fazla ziyaretçinin ağırlandığını dile getirdi.

Erdoğan, bu kapsamda Özbekistan ile çalışma içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar neticesinde de 20 bin Özbek misafirimizi Trabzon'umuzda ağırladık. Bu memnuniyet verici durum. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız etkin tanıtımlarla çok farklı mecralarda da çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
