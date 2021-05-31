Tokat merkezli 4 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Tokat merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu çerçevede Tokat, Niğde, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 3'ü emekli, 2'si sözleşmesi feshedilen, 1'i de açığa alınan askeri personel olmak üzere 6 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Tokat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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