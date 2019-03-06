Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.39
BIST 100
104,678.80
Altın
1,286.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde"
logo
Türkiye

TESK Genel Başkanı Palandöken: Bedelli askerlikte meslek liselerine ayrıcalık sağlanmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük" dedi.

Enes Duran  | 06.03.2019
TESK Genel Başkanı Palandöken: Bedelli askerlikte meslek liselerine ayrıcalık sağlanmalı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bedelli askerliğin kalıcı olmasının iş dünyası için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bedelli askerlik uygulamasının hem esnafın eleman ve çırak bulamama sorununu çözdüğünü hem de askere giderek işini kaybedecek gençlere ümit olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bedelli askerlik uygulaması için planlanan sistemin detaylarında, lise ve altı mezunları ve diğer eğitim gruplarından isteyenlere 6+6 aylık bir askerlik uygulaması mevcut. İsteyen 1 ay eğitim 5 ay da kıta görevini tamamlayarak terhis olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada meslek liselerine ayrıcalığın önem taşıdığına işaret eden Palandöken, "Meslek liselerine bedelli askerlik sürelerinde ya da ücretinde ayrıcalık sağlanmalı. Mesleki eğitimin esnaf ve sanatkar ile iç piyasadaki önemi çok büyük." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri

Benzer haberler

Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik

Bedelli askerlikte celp tarihlerinde değişiklik