AK Parti Kadın Kolları, 81 ilde İsrail'i protesto etti
AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 81 ilde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Ankara
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve kadın kolları üyeleri, AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya geldi.
"Anne katili İsrail", "İsrail katliama son ver", "Ben bir anneyim", "Filistin için tek yüreğiz" yazılı pankartlar taşıyan kadın kolları üyeleri, "Kahrolsun İsrail", "Anne katili İsrail", "Anneler susmayacak", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "İsrail katliama son ver" sloganları attı.
Burada basın açıklaması yapan Keşir, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor." dedi.
Keşir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında günde yaklaşık 63 kadının öldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu söyledi.
Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının 2 bini aştığına, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle 60 bin hamile kadının risk altında olduğuna işaret eden Ayşe Keşir, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını da aktardı.
Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden ve uluslararası platformlardan savaşın ahlakına ve hukukuna vurgu yaptığını hatırlatarak, "Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin dünyaya örnek olduğunu söyleyen Keşir, şöyle devam etti:
"Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta saldırılar artarak devam ediyor. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, onlardan ateşkes için bir adım bekliyoruz.
Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen, ülkesi için, çocukları için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak.
81 ilde aynı anda yaptığımız bu çağrı, bu haykırış önümüzdeki 2-3 gün boyunca illerimizde devam edecek ve bizler Anneler Günü'ne kadar susmayacağız. Filistinli anneler için susmayacağız. Tüm kadınları, tüm anneleri de bu haykırışa davet ediyoruz."
AK Parti İstanbul Kadın Kolları üyeleri hayatını kaybeden Filistinli anneler için fidan dikti
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığınca "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı fidanlar dikildi.
İstanbul Havalimanı bölgesindeki Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı alanda oluşturulan "Filistinli Anneler Hatıra Ormanı"nı fidanlarının dikim etkinliğine, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul milletvekilleri Şengül Karslı, Rabia İlhan, Derya Ayaydın ve Büşra Paker ile partili kadınlar katıldı.
Basın açıklaması yapan Saliha Demirer, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de kadınların yaşadığı ağır şartlara dikkati çekerek, "Gönül isterdi ki bugün burada Anneler Günümüzü çocuklarımızla şenlik havasında kutlayalım. Hayat bayram havasında geçsin. Oysa dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak belki hiç bu kadar zor olmamıştı." ifadelerini kullandı.
Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bile bulamadığını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:
"Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler eğer şehit olurlarsa tanıyabilsinler diye çocuklarının kollarına isimlerini yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biriciktir ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 35 bine yakın insanı kadın, çocuk, yaşlı sivil demeden katliama, soykırıma maruz bıraktı, 78 binden fazla Gazzeli ise yaralı ve tedavi bekliyor."
Engellenen insani yardımlardan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor
Demirer, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadının hayatını kaybettiğini, her gün canından olan ortalama 63 kadının 37'sinin anne olduğunu, bunların yanında kayıp ve akıbeti bilinmeyen pek çok kadın da bulunduğunu aktardı.
Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu, her gün 180 annenin ölümle burun buruna gelerek doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Demirer, İsrail'in Gazze'ye yönelik yapılacak insani yardımları engellemesinden en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini kaydetti.
Demirer, Gazze'de çocukların annelerinin gözünün önünde eridiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Tüm bunlar dünyanın gözü önünde olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve pek çok uluslararası platformda ifade ettiği gibi savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim dünyaya örnek oluyor. Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur."
Saliha Demirer, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, partinin teşkilatları, kadın milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Şu anda 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayaktayız, onların yanındayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli, Gazzeli anneler, er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından kadınlar, "Filistinli Anneler Hatıra Ormanı" olarak adlandırılan bölgeye İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden kadınların adlarını taşıyan fidanları dikti.
İzmir ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı
AK Parti'nin İzmir, Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak il kadın kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı.
İzmir'de Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan kadınlar adına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze'de günde ortalama 37'si anne 63 kadının öldüğünü vurgulayan Dalkıran, kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadın sayısının 2 bin 100 civarında olduğunu söyledi.
Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu, her gün 180 annenin ölümle burun buruna doğum yaptığını dile getiren Dalkıran, "Ne diyordu Gazzeli anne; 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürecek, ikisi eve ekmek getirmek için çalışacak, ikisi de okusun ki ülke için işe yarasın.' Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeği ile ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Zor şartlar, ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler..." diye konuştu.
Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesinin gelecek için umut verici olduğunu belirten Dalkıran, "Biz anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrailli yetkililere soruyorum; vadedilmiş topraklar hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedeni üzerine mi inşa edeceksiniz?" dedi.
Açıklamaya partinin MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ile İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın annesi Emine Saygılı ile eşi Şahika Saygılı da katıldı.
"Bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir"
Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı’nda toplanan kadınlar adına ise AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar açıklama yaptı.
Kabadayılar, pazar gününün Anneler Günü olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor.
Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir."
Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan'ın yaptığı basın açıklamasına partinin Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Uşak'ta ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve partinin Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar'ın katılımıyla yapılan eylemde AK Parti Uşak İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Sabancı, basın açıklaması yaptı.
Aydın'da da Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan grup adına açıklamayı AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kayır yaptı. Eyleme çok sayıda kadının yanı sıra Aydın milletvekili Ömer Özmen ve partinin İl Başkanı Gökhan Ökten de destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.