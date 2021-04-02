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Terörden arananlar listesinde yer alan DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Rauf Maltaş   | 02.04.2021
Terörden arananlar listesinde yer alan DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa

Terör örgütü DEAŞ'ın kadın bombacısı ve "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan terörist, Suriye'den yurda girmek isterken Şanlıurfa'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

DEAŞ'a 2015 yılının ekim ayında katılan, hakkında "canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan kadın terörist H.T.O., PKK/PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke kampından kaçtı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattından illegal yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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