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Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist tutuklandı

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist tutuklandı.

İsmail Şen   | 13.06.2021
Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist tutuklandı

Elazığ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Habur Kara Hudut sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim olan teröristler S.B. ve E.S.A, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 terörist "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan teröristler ifadelerinde çok sayıda mağara, sığınak ve cephaneliğin yerini güvenlik güçlerine aktardı ve birçok teröristi teşhis etti.

Terörist E.S.A'nın ise 14 Mayıs 2019'da bir askeri şehit ettiğini ve bunu kask kamerasına kaydettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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