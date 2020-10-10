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Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Sezgin Pancar   | 10.10.2020
Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Hatay

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili, terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlatıldı.

AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.

Ormanlık alanın yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.

Bakan Pakdemirli, kasıt şüphelerine değinmişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesindeki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı çıkarıldığına yönelik şüphelerin olduğunu belirterek, "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var." ifadesini kullanmıştı.

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