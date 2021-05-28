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Türkiye

Terör örgütü PKK'dan kaçan iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK üyesi iki terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 28.05.2021
Terör örgütü PKK'dan kaçan iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgütten kaçan iki terör örgütü mensubu daha Türkiye'ye giriş yaptı.

Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 73'e yükseldi.

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