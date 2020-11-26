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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de, aralarında terör örgütü PKK şüphelisinin de olduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Salih Baran   | 26.11.2020
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne

Edirne'de, aralarında terör örgütü PKK şüphelisinin de olduğu 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi Subaşı beldesinde, ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Kimlik sorgulaması sonucu otomobildekilerin, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan yargılanan ve yurt dışına çıkış yasağı olan R.F.Ç. ile U.Ç. ve Ş.K. olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istedikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

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