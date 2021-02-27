Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 27.02.2021
Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 ile mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 510 bini geçti
Mısır'da cuma namazına izin verilen camilerde teravih kılınabilecek
İran Sağlık Bakanı Nemeki'den halka Kovid-19 uyarısı: Kendinizi fırtınaya hazırlayın
Doğu Karadeniz'deki Kovid-19 vaka artışlarının nedenini bulmak için bilimsel çalışma yapılacak

Benzer haberler

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge: Hafta sonu vergi daireleri açık olacak

36 ilde akaryakıtta vergi kaçakçılığı operasyonu: 120 gözaltı

İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığı, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 bin 197 kişi hakkında işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 31 bin 197 kişi hakkında işlem yapıldı