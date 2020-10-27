Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi.
Hatay
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.
,Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.
Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.