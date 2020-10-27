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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi.

Lale Köklü Karagöz   | 27.10.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Hatay

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

,Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

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