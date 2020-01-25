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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Deprem bölgesinde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." dedi.

Göksel Yıldırım   | 25.01.2020
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Elazığ'daki depremle bölgedeki baraj ve göletlerde hasar oluşmadığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Elazığ ve çevresindeki baraj ve göletlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Elazığ bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölge müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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