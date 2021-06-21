Euro
10.45
Dolar
8.77
BIST 100
1,387.07
Altın
1,774.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı

Marmara Denizi'nde görülen müsilajın (deniz salyası), Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilindeki yoğunluğu arttı.

Burak Akay   | 21.06.2021
Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı Fotoğraf: Ali Atmaca - Anadolu Ajansı

Canakkale

Çanakkale Boğazı'nda rüzgarla yön değiştiren müsilaj, yarımadanın kıyı bölgelerinde etkili oldu.

Şehitler Abidesi'nin bulunduğu Hisarlık Tepe ile Morto Koyu sahilinde de görülen müsilaj bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturdu. 

Köpüksü yapının, boğazın Ege Denizi yönünde bulunan yarımadadaki Seddülbahir köyüne doğru yayıldığı gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'daki salgın durumu iyiden ziyade kötü
Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
ABD, Tayvan'a 2,5 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışladı
AB, temmuzda yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşılabileceğini duyurdu
İstanbul'da 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

Müsilajın Ege Denizi'nde yoğunlaşması beklenmiyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası sahilinde müsilaj yoğunluğu arttı

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Marmara Adası sahilindeki müsilaj temizleniyor

Marmara Adası sahilindeki müsilaj temizleniyor
Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak

Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nden 12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi