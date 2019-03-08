Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı tüm yurda yayıldı
Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için tüm yurt çapında vatandaşlar bir araya gelerek tepki gösterdi.
Ankara
Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki hapishanelerde çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla basın açıklaması yaptı.
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi önünde toplanan ve üzerinde "Suriye zindanlarından 7 bin kadın ve çocuk serbest bırakılsın", "Suriye'de tutsak kadınlara özgürlük", "Suriye zindanlarında 100 bin kişi katledildi ve "Katliama dur de" yazılı döviz ve temsili tabut taşıyan katılımcılar, "tekbir" getirdi.
Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Vicdan Hareketi Sözcüsü, Ankara İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Mustafa Sinan, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama özgürlük sadece Avrupalı kadınlara." dedi.
Mart 2011'de başlayan ve 8'inci yılını doldurmak üzere olan Suriye'deki iç savaşın en çok kadınları mağdur ettiğini savunan Sinan, resmi rakamlara göre 7 bin kadının hala mahkumiyet yaşadığını, gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu düşündüklerini dile getirdi.
Esed rejiminin kadınlara ve çocuklara yönelik zulmüne batılı insan hakları savunucularının sessiz kaldığını ve bu konuda adeta üç maymunu oynadığını ifade eden Sinan, "Irak'ta yapılan zulüm arşa yükselmişken, Myanmar'daki çığlıklar yerin binlerce kilometre altına inerken, dünya hep sessiz kaldı. Şimdi Suriye'de aynı senaryolar farklı şekillerde oynanıyor. Artık yeter, masum kardeşlerimizi çıkarın hapishanelerden, işkence merkezlerinden." çağrısında bulundu.
Çankırı
Çankırı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'deki tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, "İnsanlık için ses ver", "Son kadın ve çocuk özgür olana dek" yazılı pankartlar taşıyarak slogan attı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Çankırı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Kale, 8 Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını söyledi.
Bugün dünyanın her yerinde Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını vurgulayan Kale, "Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz." dedi.
Vicdan Hareketi'nin "tüm çocuklar yaşasın ve tüm kadınlar korunsun" diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu dile getiren Kale, şöyle konuştu:
"Vicdan Hareketi, insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olacaktır."
Samsun
Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Suriye'deki tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi.
Suriye'de rejimin zindanlarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle basın açıklamasının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek, Suriye zindanlarında tek bir kadın ve çocuk kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Ayçiçek, "Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme 'artık yeter' diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar." diye konuştu.
Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu da katıldı.
Kastamonu
Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki her ferdi merhamete davet ettiklerini söyledi.
Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara seslendiklerini dile getiren Dağdelenoğlu, "Sesimizin ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle hep beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Mazlumun mazlumiyetine ve zalimin zulmüne şahitlik ettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:
"Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."
Programa Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.
Çorum
Çorum'da 34 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Vicdan Hareketi" tarafından Hürriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.
Grup adına konuşan Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Hanımlar Komisyonu Başkanı Ayşe Uçak, Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar ve çocuklar için meydanlarda olduklarını söyledi.
Hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların, çocukların ve erkeklerin özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini, tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına karşı olduklarını dile getiren Uçak, "Bu kirli savaşlara ve çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, erkek ve çocuk insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız." diye konuştu.
Programda Kur'an-ı Kerim okunup, Suriye başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki zulüm altında bulunan insanlar için dua edildi.
Kocaeli
Vicdan Hareketi üyeleri, "Suriye'deki mahpus kadınlar ve çocukların özgürlüğü için buluşuyoruz" sloganıyla cuma namazının ardından Fevziye Camisi avlusunda bir araya geldi.
Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, bugün Vicdan Hareketi'nin çağrısıyla 110 ülkede insanların meydanlarda olduğunu belirterek, Suriye'de hapishanelerde tutulan mahpus kadınların serbest kalması gerektiğini ifade etti.
Suriye rejiminin defalarca savaş suçu işlediğini vurgulayan Yaşlık, tecavüzün kadınlara yönelik bir savaş silahı olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getirdi.
Yaşlık, masum bir insanı kurtarmanın dünyanın en kıymetli insani yardımı olduğunu belirtti.
Basın açıklamasının ardından dua edildi.
Etkinliğe, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Başkanı İsmail Yeşildal, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bartın
Bartın'da, Vicdan Hareketi Bartın Sözcüsü Nesrin Mekeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Arap Camisi önünde yaptığı açıklamada, bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.
Vicdan Hareketi'nin tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu anlatan Mekeç, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.
Sakarya
Sakarya'da da Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Zahide Oyan, Suriye'de yaşanan katliamlara dikkati çekti.
Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getiren Oyan, "Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Oyan, 2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşında sayısız savaş suçunun işlendiğini belirterek, uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletlerin, uluslararası yargı mekanizmalarının ve uluslararası toplumun bütün bileşenlerinin sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu kaydetti.
"Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır." diyen Oyan, kadın ve çocukların korunması için uluslararası topluma seslendi.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.
İzmir
Vicdan Hareketi'nce düzenlenen etkinlikte İzmir Yalı Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla Suriye'deki hapishanelerinde işkence gören kadınların serbest bırakılmasını istedi.
Grup adına basın açıklaması yapan Halit Çelik, Suriye'de Esed rejiminin yaşattığı insanlık dramının boyutunun her geçen gün arttığını, bu vahşeti dünyanın boş gözlerle seyrettiğini ifade etti.
Çelik, "Şehirler tanklarla, füzelerle, ağır silahlarla bombalanırken savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Suriyeli kardeşlerimizin maruz kaldığı bu sistematik vahşetin bir an önce son bulmasını diliyoruz. Suriye'deki hapishanelerde kadınlar işkence görüyor. Bu vahşetten hepimiz sorumluyuz. Sesimizi gür bir şekilde daha da yükseltmeliyiz." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından 1 dakikalık sessiz oturma eylemi yapan kadınlar, ellerini tülbentlerle bağladı.
Grup, daha sonra dağıldı.
Denizli
Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda, Suriye'deki hapishanelerinde özgürlük bekleyen kadın ve çocukların sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla vatandaşlar bir araya geldi.
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Denizli Şube Başkan Yardımcısı Ali Durmuş, yaptığı basın açıklamasında, Batı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken "üç maymunu oynayarak" Suriye'deki hapishanelerde kadınlara uygulanan işkence ve tecavüzleri görmezden geldiğini belirtti.
Durmuş, 417'si kız çocuğu olmak üzere 7 binin üzerindeki kadının halen bu vahşeti yaşadığını ifade etti.
Uşak
Uşak'ta ise Ulu Cami önünde Kardeşlik Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.
Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu açıklamada, katılımcılar Suriye'deki hapishanelerde özgürlük bekleyen kadın ve çocukların fotoğraflarını taşıdı.
Grup adına basın açıklaması okuyan Genç İHH Uşak Üniversitesi Teşkilat Başkanı Ahmet Salih Işıktaş, Suriye'de yaşanan insanlık suçlarına dünya ülkelerinin tepkisiz kaldığını söyledi, Suriye zindanlarında son kadın ve çocuk özgür kalıncaya kadar seslerini duyuracaklarını söyledi.
Kalabalık açıklamanın ardından dağıldı.
Manisa
Manisa Sivil Dayanışma Platformu da cuma namazının ardından Hatuniye Camisi'nin avlusunda, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan kadın ve çocukların durumuna tepki gösterdi.
Platform adına basın açıklamasını okuyan İHH Manisa Kadın Kolları Başkanı Kübra Çakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlara çıktıklarını belirterek, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." dedi.
Bursa
Bursa'da, Orhan Gazi Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması, Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarından İmran Tezcan tarafından okundu.
Dünya Kadınlar Günü'nde, bombalar altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten Tezcan, "Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz: Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Eskişehir
İHH Eskişehir İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Fatma Kahraman, Çarşı Camisi önünde yaptığı açıklamada, bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını anlattı.
Kahraman, "Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok." ifadelerini kullandı.
Çanakkale
Çanakkale'deki etkinlikte konuşan Gülsüm Dokuz, seslerini duyan herkesi bu hareketi desteklemeye, karar alıcı kişi ve kurumlara mektuplar göndermeye, web sitelerindeki imza kampanyasına katılmaya çağırdı.
Basın açıklamasına Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen ve İHH temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.
Kütahya
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Filiz Tavukçu da Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Suriye'de hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini vurguladı.
Savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getiren Tavukçu, şunları kaydetti:
"Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."
Eyleme, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, dernek üyeleri, siyasi parti ve STK üyeleri ile vatandaşlar destek verdi.
Bilecik
Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Bilecik Genç İHH Üniversite Sorumlusu Sümeyye Dalgıç, geçen yıl 8 Mart'ta dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak başlattıkları "Vicdan Konvoyu" ile 10 binin üzerinde kadının Suriye sınırına gittiğini hatırlattı.
Dalgıç, bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarını kaydederek, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." diye konuştu.
Yalova
Yalova'daki Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Gülfidan Aydemir, "Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz." açıklamasında bulundu.
Suriye'de sayısız savaş suçu işlendiğine dikkati çeken Aydemir, uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenlerinin, sivillerin, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğuna işaret etti.
Aydemir, kadınlar ve çocukların korunması, hiçbir şekilde esir tutulmaması, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Edirne
Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde toplanan Vicdan Hareketi üyeleri adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Abdulkadir Akdi, Dünya Kadınlar Günü'nde, Suriyeli tutsak kadınlar ve çocuklar için meydanlarda olduklarını söyledi.
Vicdan Hareketi'nin, "çocuklar yaşasın" diye dil, din, inanç ve ırk gözetmeksizin bütün kadınların korunmasını talep eden bir uluslararası inisiyatiften oluştuğunu hatırlatan Akdi, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl bugün dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın-erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz.
Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanın sesi olarak Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın, kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın."
Nevşehir
Nevşehir'de, 35 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocuklara dikkati çekmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi.
Gülbahçe Parkı'nda düzenlenen Vicdan Hareketi etkinliğinde buluşan ve ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, "Zalimler için yaşasın cehennem" şeklinde slogan attı.
Katılımcılar adına konuşan Gülizar Elgin, Suriye hapishanelerinde insanlık dışı işkencelere maruz bırakılan kadınların özgürlüğe kavuşmaları için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.
Suriye'de cezaevlerinde kadınların hukuk gözetmeksizin tutulmaları ve çocukların, dünya kamuoyunun gözleri önünde öldürülmesine tepki gösterdiklerini kaydeden Elgin, sivillerin işkenceye maruz bırakılması ve katledilmesinden, bu duruma sessiz kalan tüm devletler ve uluslararası yargı mekanizmalarının da sorumlu olduğunu dile getirdi.
Elgin, şöyle konuştu:
"Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır."
Daha sonra etkinliğe katılan kadınlar ellerini yemenilerle bağlayarak bir süre bekleyişlerini sürdürdü.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki eylemler
Vicdan Hareketi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Bab, Mare ilçeleri, Bizaa, Kabasin beldeleri ve Çobanbey köyünde kadın ve çocuk mahkumlar için eylem düzenledi.
Eylemlerde çocuklar, Esed rejiminin zindanlarında yaptığı işkenceleri canlandırdı.
Çocuklar, "Bizleri hapisten kurtarın" sloganı attı.
Asker, sivil, yaşlı, kadın ve çocukların katıldığı eylemlerde cezaevlerinde işkence gören tüm Suriyeliler için dua edildi ve Kuran okundu.
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Eren Özdemir eylemde yaptığı açıklamada, "AK Parti kadın kolları merkezi olarak Çobanbey'deyiz. Esed rejiminin haksız hukuksuz yere hapishanelerde tuttuğu kadın ve çocuklar için düzenlenen Vicdan Hareketi'nin yanındayız. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan tutuklamalara acil olarak son verilmesini tüm dünyaya Çobanbey'den haykırıyoruz." diye konuştu.
Soyadını vermek istemeyen Merve isimli bir Suriyeli mühendis de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz tutukluların aileleri, akrabalarıyız. 8 senedir 130 bin kadın hapse girdi. Bu eylemlerimiz onların hapishanelerden kurtulmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.
Eylemcilerden Meryem el Ali de babasının rejim tarafından 1,5 yıl sebepsiz alıkonulduktan sonra geçen yıl çıktığını, cezaevinde kalan arkadaşlarının da tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.
Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 bin 721 kadın halen cezaevinde tutuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.