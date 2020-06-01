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SunExpress, seyahat kısıtlamasının ardından İzmir’den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den Antalya'ya ilk uçuşunu yaptı.

Meriç Ürer   | 01.06.2020
SunExpress, seyahat kısıtlamasının ardından İzmir’den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi oldu

İzmir

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Havalimanı'nda birçok turizm profesyonelinin de katıldığı ilk uçuşa özel pistte su takı seremonisi düzenlendi. 

Daha sonra İzmir'den Antalya'ya ve Trabzon'a uçuş gerçekleştirildi.

İzmir'den iç hatlarda 12 şehre sefer planlayan firma, İzmir'den Antalya'ya günde 2 kez, Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana'ya ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez uçacak.

SunExpress, İzmir operasyonlarında sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

Salgınla mücadelede gerekli önlemleri alarak yeniden uçmaya başlayan SunExpress, tüm uçuşlarında maske ile seyahat etme kuralının yanı sıra teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi.

Şirket, kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmiyor, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Uçaklarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor ve tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizliyor.

Öte yandan firma, Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulünü sağlayan HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuları uçuşlara kabul etmeyeceğini duyurdu.


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