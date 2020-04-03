Sosyal medyada 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.