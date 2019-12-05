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Türkiye

Sosyal medyada terör propagandası yapan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Abdullah Yasin Güler,Cankut Taşdan   | 05.12.2019
Sosyal medyada terör propagandası yapan Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara'da, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden Suriyeli uyruklu Mazlum H, Halış B ve Muhammet Ş'nin kendi adları ile kullandıkları Facebook hesaplarından, terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazlum H, Halış B. ve Muhammet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Sincan Cezaevine gönderildi.

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