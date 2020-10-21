Euro
9.29
Dolar
7.83
BIST 100
1,214.64
Altın
1,924.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli, "Sofrana Sahip Çık Kampanyası" için hazırlanan siteye girerek söz veren ve daha sonra kendisinin "#SofranaSahipÇık" etiketiyle Twitter'dan yaptığı paylaşıma adını etiketle birlikte yazanlar için 100 fidan dikileceğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.10.2020
Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında "Söz Veriyorum" kampanyasının tanıtımını yaptı. 

Bu kampanyayla, gıdada yaşanan israfa dur demek amacıyla tıpkı Geleceğe Nefes kampanyasında olduğu gibi bir rekor denemesi yapılacak. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı tanıtımda "sofranasahipcik.com" web sitesine girilerek, gıdanın korunması ve sofraya sahip çıkılması için vatandaşlardan söz vermesi istendi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından da "sofranasahipcik.com" sitesi üzerinden kampanyaya katıldığına ilişkin bir video yayımladı. Pakdemirli, videoda şu değerlendirmede bulundu:

"Huzurlarınızda ilk sözü vermek ve yeni bir dünya rekoruna giden yolda kampanyamızı başlatmak istiyorum. Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime söz veriyorum."

Kampanyaya katılım butonuna basan Pakdemirli, "Ben sözümü verdim, şimdi sıra sizde. Sizler de telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan 'sofranasahipcik.com'a girip dünya rekorumuzun bir parçası olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, sosyal medya paylaşımında, "Sofranasahipcik.com adresine girip söz ver. Bu paylaşımın altına #SofranaSahipÇık etiketiyle birlikte adını yaz. Senin adına 100 fidan dikelim." bilgisine de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 insan hücrelerini etkili biçimde enfekte etmek için bir reseptör kullanıyor
İsviçre’de Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış durdurulamıyor
AB Kovid-19 aşısı için yeni sözleşme imzaladı
İran'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyeye çıktı
Kovid-19'a karşı 'eldiven kullanmak yerine elinizi yıkayın' önerisi

Benzer haberler

Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Bakan Pakdemirli israfı önlemek için 'Söz Veriyorum' kampanyası başlattı

Hatay'daki yangının izlerini silmek için hummalı çalışma

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında herkese ücretsiz fidan verilecek

Zerrin öğretmen fidanlarla karşıladığı öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor

Zerrin öğretmen fidanlarla karşıladığı öğrencilerine yeşil sevgisini aşılıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz