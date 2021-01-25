Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 18-24 Ocak'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli ilgili ildeki birimlere teslim edildi.
İki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.