Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü
Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü.
Şırnak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.
Teröristlerce silahla katledilen iki çobanın cesedi bulundu.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.