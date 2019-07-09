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Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü.

Ekrem Payan   | 09.07.2019
Şırnak'ta PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Şırnak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. 

Teröristlerce silahla katledilen iki çobanın cesedi bulundu.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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