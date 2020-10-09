Euro
9.36
Dolar
7.94
BIST 100
1,157.26
Altın
1,916.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde “739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi”nin temel atma törenine katılıyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde hutbe irat ediyor Milli Savunma Bakanı Akar İtalya Savunma Bakanı Guerini ile Roma'da görüştü
logo
Türkiye

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.

Orhan Onur Gemici   | 09.10.2020
Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi

Ankara

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek düzenlenen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının destek verdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin, sözde Botan eyaleti Cudi cephesi Derebaşı-Kösreli takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Baran Kıçi" kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Terörist Çağdavul'un, 28 Mayıs 2020'de Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan bir, 17 Haziran 2020'de ise Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin, el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısıyla şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'

Benzer haberler

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

Mardin'de PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta bir terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Teröristlerden 'köşeye sıkışan örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor' itirafı

Teröristlerden 'köşeye sıkışan örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor' itirafı
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'ın Lice kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi