Euro
8.74
Dolar
7.38
BIST 100
1,083.91
Altın
1,940.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 02.09.2020
Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 188 bin 961'e yükseldi
Madrid'de binlerce öğretmen ve okul çalışanı Kovid-19 testi için uzun kuyruklar oluşturdu
Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının ABD'de üçüncü aşama klinik denemeleri başladı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 125 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 917 bini geçti

Benzer haberler

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

YPG/PKK'ya ağustosta ağır darbe

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmalarıyla Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi

Suriye'de Türk askerine teslim olan bir terörist daha Iğdır'a getirildi
Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı

Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi