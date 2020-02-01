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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.

Hüseyin Yıldız,Zekeriye Şimşek   | 01.02.2020
Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay/Gaziantep

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkıyatı 

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi. 

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