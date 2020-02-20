'Sıfır Atık Mavi' projesi ile 180 bin metreküp deniz çöpü toplandı
Türkiye genelinde deniz ve su varlıklarının temizliği için başlatılan "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında geçen yıl deniz ve kıyılardan 180 bin metreküp çöp toplandı. Çıkarılan çöpler arasında en fazla plastik atık ve sigara izmaritine rastlandı.
Ankara
AA muhabirinin altığı bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Haziran 2019'da doğal güzelliklerin gelecek nesillere bırakılması amacıyla deniz ve su varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için "Sıfır Atık Mavi Projesi" başlatıldı.
Böylece tüm yurtta deniz ve su varlıklarının temizliği için harekete geçildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje kapsamında ilk olarak "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması" kapsamındaki genelgeyi yürürlüğe koydu. Böylece denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda Deniz Çöpleri İl Eylem Planları hazırlandı, 28 kıyı ilinde deniz çöplerinin toplanması ve yönetimine yönelik faaliyetler yürütüldü.
Ayrıca Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da deniz çöpü toplama etkinlikleri ile Sıfır Atık Mavi projesine destek verdi. Böylece 2019'da deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibi alanlarında yaklaşık 180 bin metreküp deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.
Temizlik çalışmalarında Türkiye'nin deniz ve kıyılarında en çok karşılaşılan atık türleri ise plastik ve sigara izmariti oldu. Kıyılardan toplanan deniz çöplerinin yaklaşık 144 bin metreküpünü yani yüzde 80'ini ise yine plastikler oluşturdu.
En çok çöp Samsun'da toplandı
Proje kapsamında denizden en çok çöpün toplandığı il, bir yıl içinde 58 bin metreküp deniz çöpünün toplanarak bertaraf edildiği Samsun oldu. Samsun'u 35 bin metreküp çöp ile İstanbul ve 28 bin metreküp çöp ile de Antalya takip etti. En çok deniz çöpünün toplandığı diğer iki il ise Zonguldak ve Kastamonu oldu. Geçen yıl Zonguldak'tan 12 bin 500 metreküp ve Kastamonu'dan da 11 bin metreküp çöp toplandı.
Sıfır Atık Mavi hareketinin başladığı İstanbul'da yapılan deniz temizliği çalışmalarında ise bir milyondan fazla plastik poşet toplandı.
Sıfır Atık Mavi Projesi, deniz çöplerinin her bir vatandaşın katılımıyla toplanarak deniz ve su varlıklarının temiz tutulması hedefiyle devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.