Euro
10.39
Dolar
8.54
BIST 100
1,453.74
Altın
1,881.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı'nın Diyadın ilçesine bağlı Mollakara köyünde "Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katılıyor. -
logo
Türkiye

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı

Edirne'de, 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehadetinin 5'inci yılında kabri başında dualarla anıldı.

Gökhan Balcı   | 10.06.2021
Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Şehit Özsoy'u anmak için Yenişehir Mezarlığı'nda kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan anmada şehit ve gaziler için dua edildi.

Programa şehidin annesi Hafize, babası Süleyman Çetin ile şehidin kızı Elif Özsoy (9), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ile aile yakınları, kamu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Kahraman bir polis memuruydu

Bulgaristan'dan 1989 yılında Edirne'ye göç eden Çetin ailesinin Kırcaali'de trafik kazasında kaybettikleri ablasının adını alan 1984 doğumlu şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy Mardin'e tayin olmadan İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nde görev yaptığı ve buradaki bir patlamanın önlenmesinde de kahramanlık gösterdiği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı
45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
Kovid-19'u yenen hastadan, sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Bup Dağı'nı aşan sağlık ekipleri 1700 rakımdaki Kartal Yaylası'nda arıcıları aşıladı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti

Benzer haberler

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı

Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadetinin 5. yılında kabri başında anıldı

Siirt'te PKK'lı teröristlerden üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında 1 asker şehit oldu

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 4. yılında anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın vefatının 4. yılında anıldı
Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: Bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: Bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da anılacak

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında memleketi Çorum'da anılacak