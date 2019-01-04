Şehit polis Fethi Sekin adını taşıyan okulda anıldı

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, adını taşıyan Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulunda düzenlenen tören ve kan bağış kampanyasıyla anıldı.

İZMİR

Bayraklı ilçesindeki okulda düzenlenen törene öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar tören öncesi Kızılay standında kan bağışında bulundu. Bağışçı Mehmet Zeki Yaşar, Fethi Sekin'in çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını, onu hayır dualarıyla anarak kan verdiklerini belirtti.

Emel Yılmaz da şehit Fethi Sekin ve bütün şehitleri saygıyla andığını belirterek, "Bizim bu yaptığımız ne ki onların yanında. Onlar herkes için canlarını feda etti. Bizimki hiçbir şey." dedi.

"Düşmanlarla mücadele için Fethi Sekin ruhu gerekir" İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda, olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. 04.01.2019

Okul Müdürü Musa Günay, törenin açılışında yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanın bölünemeyeceğini, milletin yıkılamayacağını, bayrağın indirilemeyeceğini ve ezanın susturulamayacağını dünyaya haykıran eşsiz kahramanlar olduklarını ifade etti.

Günay, Fethi Sekin'in teröristlere karşı üstün cesaretiyle müdahale etttiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sekin, dikkati ve anında müdahale etmesi sayesinde canı pahasına büyük bir katliamı önlemiştir. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu olarak nice Fethi Sekinler yetiştirmek üzere ismini onur ve gururla taşıyor ve yaşatıyoruz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve demokrasimiz adına şehit düşen Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

Konuşmanın ardından öğrencilerin şehitler için hazırladığı program sahnelendi, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Muhabir: Meriç Ürer