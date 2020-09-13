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'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8' operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Sertaç Bulur   | 13.09.2020
'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8' operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi

Ankara

Operasyonda, terör örgütüne ait 41 tüp, iki jeneratör, bir av tüfeği, bir tabanca, 12 EYP düzeneği, iki RPG mühimmatı, 3 RPG sevk fişeği, 460 metre elektrik kablosu, 100 metre infilak fitili, çok sayıda yaşam ve gıda ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

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'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8' operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi