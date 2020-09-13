'Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8' operasyonunda bomba yapım düzenekleri ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut-8" operasyonuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Ankara
Operasyonda, terör örgütüne ait 41 tüp, iki jeneratör, bir av tüfeği, bir tabanca, 12 EYP düzeneği, iki RPG mühimmatı, 3 RPG sevk fişeği, 460 metre elektrik kablosu, 100 metre infilak fitili, çok sayıda yaşam ve gıda ile örgütsel malzeme ele geçirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Şırnak Beytüşşebap #Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen, Şehit J.Yb. Yarbay Songül Yakut-8 Operasyonunda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 13, 2020
-41 tüp,
-2 jeneratör,
-1 tabanca,
-12 EYP düzeneği,
-1 av tüfeği,
-100 m. infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme/yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/QYEe7upKw1