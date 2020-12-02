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Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valisi Erin, Siverek ilçesinde bazı kurum müdürlerinin görevden alındığı iddialarına ilişkin "İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyor. Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise tayinle görev yeri değişti" dedi.

Eşber Ayaydın   | 02.12.2020
Şanlıurfa Valisi Erin'den Siverek'te bazı müdürlerin görevden alındığı iddialarına ilişkin açıklama

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siverek'te görev yapan kamu müdürlerinin görevden alındığına dair bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurum amirlerinin görevlerini başında olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

"İlçe Emniyet Müdürü ve Tapu Müdürü görevinin başında mesailerine devam ediyorlar. Bu kamu görevlilerinin görevden alındıklarına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Kaymakam ve İlçe Müftüsünün ise Belediye Başkanının istifasından bağımsız olarak tayinle görev yeri değişmiştir. Bu tayinlerin belediye başkanının görevinden istifa etmesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır."

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