Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: İlk defa Türkiye'de bir projeyi yerli makineyle bitirmiş oluyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Bugün ilk defa Türkiye'de bir projeyi yerli makineyle bitirmiş oluyoruz. Bu, bizler için gurur." dedi.
Edirne
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasiminde" yaptığı konuşmada, bugün Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın en önemli bileşenlerinden olan "Derin Deniz Deşarjı Projesi"nde kritik bir aşamayı geride bıraktıklarını söyledi.
Projenin deniz, kara boru ve tünel hatlarından oluştuğunu anlatan Varank, harita üzerinde şu bilgileri verdi:
"Burası Derin Deniz Deşarj sitemi haritasını gösteriyor. Siyah hatlar 46 kilometrelik kara boru hatlarını gösteriyor. 46 kilometre şu an tamamlanmış durumda. Bu kırmızı hat 2 tüneli temsil ediyor. Bugün tam bu noktadayız. Bugün inşallah ışık görme merasimiyle B tünelinin kazılmasını tamamlamış olacağız. A tünelinde de 775 metremiz kalacak . Buradan çıkan makinemiz de oradaki 775 metreyi tamamlayacak. Burada da deniz hattı var. Denizin 50 metre altında 4,5 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. İnşallah ağustos itibarıyla özellikle doğu hattındaki Çerkezköy OSB, Çorlu Deri Karma OSB ve Çorlu OSB'nin dünya standartlarında arıtılmış suları, kara boru hattıyla ağustos ayında denize deşarj edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Ergene Nehri daha temiz akacak."
Varank, projenin kalanındaki ıslah OSB bağlantılarını hızla tamamlamak için gayret gösterdiklerini, gelecek senenin ortalarından itibaren hem atık arıtma tesislerinin, hem de bağlantılarının büyük bir kısmının devreye alınacağını ve Ergene Nehri'nin daha temiz akmaya başlayacağını bildirdi.
Yerli tünel kazma makinesini çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, "Devletimizin sağladığı Ar-Ge destekleriyle tünel kazma makinesi hayata geçirildi. Biz 18 Eylül'de Ankara'da fabrikadan o makinenin çıkışını yaptık. Burada kazılara başladı. Bugün ilk defa Türkiye'de bir projeyi yerli makineyle bitirmiş oluyoruz. Bu, bizler için gurur. Sizlerin sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.
"Derin deniz deşarjı,10 kilometre uzunluğunda 2 tünelle yapılacak"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan projeler ile Türkiye'nin kalkınmada sınıf atlarken, çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza atıldığını söyledi.
Ergene Havzası'nda 1980'li yılların başında plansız sanayileşme başladığını belirten Pakdemirli, "Endüstriyel atıklar ve yer altı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak bu bölgede kirlilik giderek artmıştır. Ancak zat-ı devletlerinizin talimatlarıyla 2011 yılında Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nı Bakanlığım koordinasyonunda hayata geçirmeye başladık." diye konuştu.
Pakdemirli, 6,5 milyar lira yatırımla 18 alt eylemden 8'inin tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti:
"8 eylem de tamamlanma aşamasına getirildi. Bu kapsamda Devlet Su İşleri tarafından 400 kilometre dere yatağını temizledik, 12 belediyenin atık su arıtma tesisini inşa ettik. Havzadaki tüm tesislerde atık su deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerine taşkın erken uyarı sistemi kuruldu. İnşallah bu yatırım programında yer alan 14'ünün inşaatı biten 25 sulama tesisinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacak. Ayrıca 8 depolama projesiyle yıllık 450 milyon metreküp içme suyu kullanma ve endüstri suyu temin edilecek. Ergene Havzası'ndaki 10 organize sanayi bölgemiz için 5 atık su arıtma tesisinden 3'ü tamamlandı, kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağız. Böylece sanayi kaynaklı atık suları Ergene Nehri'ne değil, Marmara Derin Deşarj Projesi'yle 4,5 kilometre açıktan Marmara Denizi'ne alttan verilecek."
Bakan Pakdemirli, derin deniz deşarjının 10 kilometre uzunluğunda 2 tünel vasıtasıyla yapılacağını dile getirdi.
İlk bileşen olan doğu hattında yüzde 99'luk gerçekleşme sağlandığını aktaran Pakdemirli, "Tüm bileşenlerinde de yüzde 95'lik gerçekleşmemiz var. İnanıyoruz ki bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek. Trakya'mızın da çehresi değişecek." dedi.
Projenin tüm sistemleriyle gelecek yıl çalışmaya başlayacağını anlatan Pakdemirli, "Bu proje himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eseri olarak baki kalacaktır." dedi.
"Şimdiye kadar yaptığımız harcama 2,5 milyar liraya yaklaşmış durumda"
"Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"nin ardından, plaket töreni düzenlendi.
Törende Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, E-Berk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a plaket verdi.
Törende konuşan Bakan Varank, projeyi yakından takip etmeye ve süreçleri hızlandırmaya çalıştığını söyledi.
Özellikle derin deniz deşarj hattı için önemi bir merhalenin tamamlandığını anlatan Varank, "Biz yerliliğe çok önem veriyoruz ve bu projede yerli bir tünel açma makinesinin kullanılmasından, ülkemizde bir projeyi bitiriyor olmasından ziyadesiyle memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.
Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan projeyi Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının yoğun gayretleri ile tamamlamak istediklerini dile getirdi.
Bölgede çok büyük yatırımlar yaptıklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:
"Şimdiye kadar yaptığımız harcama 2,5 milyar liraya yaklaşmış durumda. Açıkçası bu projenin sürdürülme hızından ben memnun değilim. Bürokrasinin ve özellikle bölgedeki sanayicilerin bize ayak uydurması lazım. Bizim artık Ergene projesini tamamlayarak bu sorunu tamamen masadan kaldırmamız lazım. Trakya halkının gerek tarımda, gerek yaşamda gerek sağlıklı sanayide artık ideal bir ortama kavuşması lazım. Buradan özellikle bürokrasideki arkadaşlarımı uyarıyorum. Bakın işlerinize sahip çıkmanız, gün gün takip etmeniz gerekiyor. Sanayiciler ile problem yaşarsanız gelin bize söyleyin şikayet edin biz onların kulaklarını çekeriz."
Bakan Varank, projenin çok sıkı takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Biz artık sürekli ötelenen tarihler duymaktan bıktık. Bu projeyi bir an önce bitirelim, Trakya'ya hak ettiği yaşam tarzını kazandıralım istiyorum. İnşallah ağustos ayında da ilk denize deşarjı yaparak önemli bir nehirde su kalitesinde iyileşmeyi sağlamaya başlarız diyorum." ifadelerini kullandı.
"Su kaynaklarımızı koruyacağız, bunları artıracağız"
Bakan Pakdemirli ise projenin çok kapsamlı olduğunu dile getirdi.
Yerel yönetimlerin bu işin sorumlusu olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Ama hep 'biz çevreciyiz' diyenlerin bugüne kadar çevrecilikle alakalarının olmadığını hep birlikte gördük. Hem de nedense bizim çevreciliğimiz sorgulanır." diye konuştu.
Pakdemirli, yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarına değinerek "Geçen sene nasıl ağaç yatırımımız olduğunu, başta Cumhurbaşkanımızın nasıl ağaç sevdalısı olduğunu tüm Türkiye'ye hem de tüm dünyaya anlatmış olduk." ifadelerini kullandı.
Su kaynaklarını koruyacaklarını, bunları artıracaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünyada yeşil varlığını artıran 3-4 ülkeden biri olacağız. Yangınla mücadele konusunda yine dünyadaki lider ülkelerden biri olacağız. Yine çevre konusunda da dünyada at başı giden ülkelerden olma gayretini sürdüreceğiz. İnşallah bu büyük ve kapsamlı projeyi de birkaç yıl içerisinde tamamını bitirir artık bunu da proje bazından tamamen aksiyona geçirip tarihte 'bunu da yapmıştık' diyebileceğiz. Gerçekten çok çalışkan, kendini milletine adamış bir liderimiz var. Bu liderimiz gecesini gündüz ederek başta çok önemli insani hassasiyetlerle çevre koruma, bilim, yeşil, tarım, gıda bu hassasiyetlerin hepsi ile ülkemizde ve dünyada çok büyük liderlik sergiliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.