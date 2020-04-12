Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli “Umut için müzik” konseri düzenliyor - Milano/İtalya
logo
Türkiye

Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle ''Türkiye’nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

Bilal Altıok   | 12.04.2020
Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Burdur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 2019'da Salda Gölü ve çevresi "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti.

Yaz aylarında özellikle hafta sonraları ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı göl kıyısı ve çevresindeki mesire alanları, salgın nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi Mevkisi'nde sessizlik hakim oldu.

Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 446'ya ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 899'a yükseldi
Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı

Benzer haberler

Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Isparta'da karantinadaki 40 umreci taburcu edildi

Salda Gölü koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi

AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı

AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon lira harcadı
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 446'ya ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 446'ya ulaştı