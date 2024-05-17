Dolar
32.23
Euro
35.07
Altın
2,410.00
ETH/USDT
3,097.60
BTC/USDT
67,102.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Açılış Programı’nda konuşuyor.
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki Pfizer aşı davası ertelendi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, Pfizer şirketi ile Kovid-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalarda görevi ve unvanı kötüye kullanmak gibi çeşitli suçlamalarla açılan dava ertelendi.

Ata Ufuk Şeker  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki Pfizer aşı davası ertelendi

Brüksel

Belçika'da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında, Pfizer şirketi ile Kovid-19 aşısı temini için yapılan anlaşmalarda görevi ve unvanı kötüye kullanmak gibi çeşitli suçlamalarla açılan dava, dosyanın hangi kurumun yetki alanına girdiğinin belirlenebilmesi için ertelendi.

Belçika basınına göre, von der Leyen aleyhine Liege savcılığına yapılan suç duyurusu sonucunda açılan davanın duruşması Liege Mahkemesinde görüldü.

Mahkemede, tarafların öncelikle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) bu dosyadaki yetkisinin belirlenmesi gibi çeşitli teknik alanların açıklığa kavuşturulabilmesi için davayı 6 Aralık'a erteleme kararı aldı.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede bazı ilaç ve aşı üreticilerinden yüksek miktarlarda aşı temin etmişti.

Komisyon, Kovid-19 aşı temini için en yüklü sözleşmesini Pfizer ile yapmıştı.

AB'nin Pfizer ile 1,8 milyar doz aşı için 35 milyar avroluk anlaşmaları olmuştu. Sözleşmelerin tam bedeli ticari sır olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Burla arasındaki telefon mesajlaşmaları da gündeme gelmiş, mesajların içeriğini açıklaması için AB yönetimine çağrılar yapılmıştı. Ancak AB yönetimi, bu mesajlaşmaları kamuoyuyla paylaşmayı reddetmişti.

AB Komisyonu yetkilileri, Komisyon Başkanı ve üyelerinin telefon mesajlaşmalarının saklanmasını gerektiren bir kural bulunmadığını, bunun yerine yalnızca belgelerin saklanmasının gerektiğini açıklamıştı.

Bu durumdan rahatsız olan ve AB'de lobi faaliyetleri yürüten Belçikalı Frederic Baldan, geçen yıl von der Leyen'i Pfizer şirketi ile aşı temini için yaptığı anlaşmalardaki "kötü yönetimi" gerekçesiyle dava etmişti.

Belçika'nın Liege Mahkemesi'nde başlatılan hukuki sürece başka şikayetçiler de dahil olmuş, von der Leyen'in Pfizer CEO'su Bourla ile iletişim kayıtlarının incelenmesini istemiş, "Görevi ve unvanı kötüye kullanmak" ve "kamuya ait belgeleri yok etmek" gibi iddialar gündeme gelmişti.

Aynı zamanda, AB'nin bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB Komisyonunun ilaç firmalarından milyarlarca avroluk Kovid-19 aşısı alımı hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bugünkü duruşmada, Liege Mahkemesi'nin davanın hukuka uygunluğu ve EPPO'nun yetkili olup olmadığına karar vermesi bekleniyordu.

EPPO, aşı satın alınmasının AB'nin mali çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu ve soruşturmayı yürütmenin kendi yetkisinde olduğunu savunuyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Türkiye, 33. Arap Birliği Zirvesi'ndeki Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşıladı
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Bakan Göktaş: Türk dünyasının ortak mirasını bizden sonraki nesillere aktarmayı önemli bir adım olarak görüyoruz

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki Pfizer aşı davası ertelendi

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen hakkındaki Pfizer aşı davası ertelendi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasının gerekçeli kararı açıklandı

AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması

AB'den Meta'ya "çocuk güvenliği" soruşturması
AİHM, Belçika'da Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına ilişkin itirazı reddetti

AİHM, Belçika'da Flaman okullarındaki başörtüsü yasağına ilişkin itirazı reddetti
Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriyle yaklaşıyor

Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan hemşire artık hastalarına daha özveriyle yaklaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet