Euro
9.07
Dolar
7.35
BIST 100
1,506.53
Altın
1,947.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Kulelerinde basın toplantısı düzenliyor. İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
logo
Türkiye

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Emre Ayvaz,Ömer Faruk Cebeci,Uğur Subaşı   | 06.01.2021
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı.

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespitinin yapılması bekleniyor.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama

Bu arada, duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

Adalet Sarayı önünde toplanan gruptakilerden işçiler, patlamada yaşadıklarını anlatarak, süreçten beklentilerini dile getirdi.

Duruşma salonuna girmek isteyen fabrika çalışanları ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yetkililer tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayılarla alınacakları belirtildi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen 8 yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi
Hindistan'da Kovid-19'dan 264 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 86 milyon 839 bini geçti
Danimarka’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek
Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu

Benzer haberler

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısına çıkacak

El Bab'daki patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/YPG üyesi 11 zanlı tutuklandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak
Aden Havalimanı patlamaları Yemen'de yeni hükümetin sağladığı iyimser ortamı baltaladı

Aden Havalimanı patlamaları Yemen'de yeni hükümetin sağladığı iyimser ortamı baltaladı
'Vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım'

'Vücudu lime lime eden bir ağrı yaşadım'