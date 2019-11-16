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Sahil Güvenlik’ten kıyıya vuran balina ve kanadı kırık martıya yardım eli

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Antalya’da kıyıya vuran balina ile İstanbul’da kınadı kırık bir martıyı kurtardı, o anlar kameraya yansıdı.

Mehmet Çakmak   | 16.11.2019
Sahil Güvenlik’ten kıyıya vuran balina ve kanadı kırık martıya yardım eli

Antalya

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı ekipler ve Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Finike ilçesi Sahilkent önlerinde bir balinanın kıyıya vurduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.


Ekipler, balığın gözüne batmış bir kanca olduğunu tespit etti. Veterinerler, yunusun gözündeki kancayı çıkardı.
Tedavisinin ardından denize yönlendirilen yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kanadı kırık martıyı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İstanbul Sarıyer'de denize düşen yaralı martıyı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. 

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar ve Bölge Komutanlığı ekipleri, Yeniköy civarında kanadı kırık bir martının denize düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. 


TCSG-303 botlarıyla denizde arama yapan ekipler, yerini tespit ettikleri martıyı kurtarıp bota çıkardı.

Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesinde Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü personeline teslim edilen martının müdürlüğe bağlı veteriner kliniğinde tedaviye alındığı bildirildi.

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Sahil Güvenlik’ten kıyıya vuran balina ve kanadı kırık martıya yardım eli