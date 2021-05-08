Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık ek ödemeye ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.05.2021
Sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık ek ödemeye ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık ek ödemeye ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarına yapılacak 4 aylık ek ödemeye ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da muhtarların Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor

Vaka sayılarında zirveyi gören Samsun, Kovid-19 aşısı ve tedbirlerle 42'nci sıraya geriledi

Vaka sayılarında zirveyi gören Samsun, Kovid-19 aşısı ve tedbirlerle 42'nci sıraya geriledi
Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 81 ilin tümünde azaldı
Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor