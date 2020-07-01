Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,851.80
Altın
1,787.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.07.2020
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 654 bini geçti
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1280, Meksika'da 648, Hindistan'da 507 kişi öldü

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 169 bin 182 kişi iyileşti
Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu

Dev sağlık merkezi Kovid-19'da lokomotif oldu