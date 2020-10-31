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Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye

Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Koca, İzmir’deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Meriç Ürer   | 31.10.2020
Sağlık Bakanı Koca deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

İzmir

Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.

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