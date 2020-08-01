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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı

Pobeda Havayolları’nın Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Tansel Parlak   | 01.08.2020
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya karşılıklı seferler başladı

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'ya yapılan karşılıklı seferler, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

İlk uçağı saat 13.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Pobeda Havayolları, Moskova-Sabiha Gökçen seferlerini haftanın her günü karşılıklı olarak gerçekleştirecek.

Pegasus Havayolları'nın 17.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçağıyla da Rus turistler İstanbul'a gelmeye devam edecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta uçuşlara geçici süreyle kapatılmış, havalimanı 1 Haziran'da yeniden faliyete başlamıştı.


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