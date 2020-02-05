Sabiha Gökçen Havalimanına giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
İstanbul
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisinin, geçirdikleri trafik kazasında yaralandığı bildirildi.
Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.