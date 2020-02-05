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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
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Sabiha Gökçen Havalimanına giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisi, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok,Halil Demir   | 05.02.2020
Sabiha Gökçen Havalimanına giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı

İstanbul

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, uçağın pistten çıkması sonrasında bölgeye giden 5 özel harekat polisinin, geçirdikleri trafik kazasında yaralandığı bildirildi.

Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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