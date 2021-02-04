Euro
8.53
Dolar
7.13
BIST 100
1,534.90
Altın
1,792.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 04.02.2021
Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90 bini geçti
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti

Benzer haberler

Uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

Uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi

'Mutlu kent' Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Bakan Karaismailoğlu Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz