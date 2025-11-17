Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Yaşam

Sinop'ta balık avlayan yunus dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde balık avlayan bir yunus dronla görüntülendi.

Ramazan Özcan  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Sinop'ta balık avlayan yunus dronla görüntülendi

Sinop

İlçenin Güzelkent Limanı açıklarında deniz yüzeyinde görülen yunus bir süre balıkçı teknelerini takip etti.

Daha sonra balık avlamaya başlayan yunus, bu sırada dronla görüntülendi.

Yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

