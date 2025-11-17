Sinop'ta balık avlayan yunus dronla görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesinde balık avlayan bir yunus dronla görüntülendi.
Sinop
İlçenin Güzelkent Limanı açıklarında deniz yüzeyinde görülen yunus bir süre balıkçı teknelerini takip etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Daha sonra balık avlamaya başlayan yunus, bu sırada dronla görüntülendi.
Yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.