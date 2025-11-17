Dolar
logo
Yaşam

Doktor kızının erken teşhisiyle kanseri yenen baba 16 yıldır rahat nefes alıyor

Aydın'da göğüs hastalıkları uzmanı kızının dikkati sayesinde akciğer kanserinin erken evrede tespit edilmesiyle sağlığına kavuşan 79 yaşındaki Ramadan Şentürk, 16 yıldır rahat nefes alıyor.

Ferdi Uzun  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Doktor kızının erken teşhisiyle kanseri yenen baba 16 yıldır rahat nefes alıyor Fotoğraf: Yusuf Konrat/AA

Aydın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda o dönem yardımcı doçent olarak görev yapan Prof. Dr. Emel Uysal, 2009'da babası Ramadan Şentürk'ün 3-4 gün süren öksürük nöbetine şahit olunca çalıştığı hastaneye gelmesini istedi. Bunun üzerine baba Şentürk bir gün sonra muayene için kızının çalıştığı hastanesine gitti.

Kontroller ve gerekli tetkiklerin ardından Şentürk'e kızı tarafından akciğer kanseri tanısı konuldu. Aynı hastanede tedavisine başlanan Şentürk için ameliyat kararı verildi. Başarılı bir operasyon sonrası akciğerdeki kötü huylu tümör temizlendi.

Ramadan Şentürk, 6 aylık bir süreç ve kızının da hızlı müdahalesiyle amansız hastalıktan kurtulmuş oldu. Geçen zamanda kontrolleri kızının gözetiminde devam eden Şentürk, 16 yıldır yaşamını sağlıklı şekilde sürdürüyor.

"Tanıyı koyunca kendimi çok çaresiz hissettim"

Meslek hayatında birçok hastasına benzer teşhisleri söylemek zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Emel Uysal, AA muhabirine, kendi babası için böyle bir tanı koyduğunda ise büyük çaresizlik hissettiğini belirtti.

Kanser tedavisinde erken tanının çok önemli olduğuna dikkati çeken Uysal, "Kanserde en önemli konu hızlı davranmak. Babamda tanı koyduk ve bir hafta içerisinde ameliyata karar verdik. Benim doktor olmam hastalığın erken teşhisinde babam için şans oldu diyebiliriz. Bir şans faktörü var, bunu yadsıyamayız. Ancak sadece bu değil, tümörün merkezden, damarlardan uzakta yerleşmiş olması da bir şans. Kişi her zaman böyle bir şans içinde olmayabilir." diye konuştu.

Ramadan Şentürk ise yaşadığı rahatsızlığın üzerinden 16 yıl geçtiğini ancak bu sürede kızının tavsiyelerine uyarak kontrollerini hiç aksatmadığını dile getirdi.

Kanser tanısı aldığında üzüldüğünü ancak stres yapmadığını ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Buna hepimiz inanıyoruz, biliyoruz. Ben o gün 'buraya kadarmış' diye düşündüm ama 2009'dan bugüne 16 sene geçti hala yaşıyorum. Ben bu hastalığa yakalandım ancak kızımın bu dalda uzman olması benim için çok büyük bir şanstı. Ayrıca üniversitedeki koşulların da tam olması, patoloji ve MR sonuçları ile diğer işlemlerin süratli bir şekilde yapılması, ameliyata sevk edilmem beni kurtardı."

