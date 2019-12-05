Pasaporttaki tedbir kararını incelemek için komisyon kuruldu

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Pasaporttaki tedbir kararını incelemek için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu

Pasaportunda idari tedbir kararı bulunanlara kolluk birimlerince yapılacak araştırma için İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Pasaport İdari Karar Komisyonu" kuruldu.

Muhammed Boztepe   | 05.12.2019
Pasaporttaki tedbir kararını incelemek için 'Pasaport İdari Karar Komisyonu' kuruldu

Ankara

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım'da, Pasaport Kanunu'nda pasaportunda idari tedbir kararı bulunanlara kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı hatırlatıldı.

Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin Bakanlık bünyesinde bakan yardımcısı başkanlığında "Pasaport İdari Karar Komisyonu" kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdari tedbir kararlarına yönelik yapılan işlemler, 4 Aralık'ta yayımlanan 2019/14 No'lu Genelge doğrultusunda yürütülecek olup, İl Emniyet ve Nüfus Birimleri içerisinde gerekli personel görevlendirmeleri tamamlanmış, bürokratik yoğunluğun azaltılması ve işlem süreçlerinin sadeleştirilmesi amacıyla da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce yeni bir yazılım geliştirilerek illerimizin kullanımına sunulmuştur. 2019/14 No'lu Genelge doğrultusunda, başvurular il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerince 20 Aralık itibarıyla alınacak olup, sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanacaktır."

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