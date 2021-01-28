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Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kayak yapmayı sürdürüyor.

Selami Küçükoğlu   | 28.01.2021
Palandöken'deki kayak keyfi Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde sürüyor Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Erzurum

Yarı yıl tatiliyle tatilcilerin arttığı Palandöken otellerinde, doluluk oranlarına göre yeni rezervasyonlar alınıyor.

Dünyada ve Avrupa'da toplam pist uzunluğu bakımından üçüncü sırasında yer alan, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'deki otellerin şu an ki doluluk oranları, yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Yarı yıl tatilini fırsat bilip gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

Oteller ve kayak tesisleri sık sık dezenfekte ediliyor

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olmasının avantajıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken'de oteller ve kayak tesisleri, salgına karşı sıklıkla dezenfekte ediliyor.

Güvenli turizm sertifikası bulunan otellerde ve tesislerdeki kafeteryalar başta olmak üzere genel alanlarda havalandırmayı sağlayan hepa filtre sistemi kullanılıyor.

Kristal kar kalitesine sahip Palandöken'de ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın "kayak otelleri" ile ilgili genelgesinde yayımladığı kurallar kapsamında restoranlar ve ortak kullanım alanlarının kapasitesine göre müşteri alınıyor.

Palandöken'deki otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, salgın tedbirlerine uymak kaydıyla hafta sonu da pistlerde kayak yapabiliyor.

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