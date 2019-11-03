Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 13 yaralı
Beşiktaş'ta, özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför denize atladı. Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.
Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.
Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.