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Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 13 yaralı

Beşiktaş'ta, özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför denize atladı. Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Uğur İslamoğlu   | 03.11.2019
Özel halk otobüsü yayalara çarptı: 13 yaralı Fotoğraf: Uğur İslamoğlu/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı.

Kazanın ardından elinde bıçakla araçtan inen şoför kaçmaya çalışırken denize atladı.

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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