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Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı

Osmaniye'de bir çiftçinin tarlasında bulduğu 2 yaban kedisi yavrusu bakıma alındı.

Ersin Şimşek   | 11.05.2021
Osmaniye'de tarlada bulunan yaban kedisi yavruları bakıma alındı Fotoğraf: Ersin Şimşek/AA

Osmaniye

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek Beldesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Kınağ, hayvanlara ot toplamak için gittiği tarlasında 2 kedi yavrusu bulunduğunu fark etti.

Kınağ, yaban kedisi yavruları olduğunu saptayamadığı hayvanları önce keçi sütüyle besledi. Daha sonra yavruların kediye benzemediğini fark eden Kınağ, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeliyle Kınağ'ın tarlasına gitti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban kedisi yavrusu olduğunu belirlediği hayvanları koruma altına aldı.

Rehabilitasyon merkezine teslim edilen yavrular, bakımlarının ardından doğaya salınacak.​​​​​​​

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