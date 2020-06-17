Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
111,185.00
Altın
1,723.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katılıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 17.06.2020
Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı Fotoğraf: Ümit Kahrıman /AA

Osmaniye

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.

Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 şüpheli gözaltına alındı

Polis helikopterinin kullanıldığı, özel harekat ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerle, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü

Benzer haberler

Kedi tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Kedi tavşan yavrusuna annelik yapıyor

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi

Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı

FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 operasyonda yakalanan şüphelilerden 357'si tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 5 operasyonda yakalanan şüphelilerden 357'si tutuklandı