Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı.
Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
30 şüpheli gözaltına alındı
Polis helikopterinin kullanıldığı, özel harekat ve narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerle, 45,16 gram eroin, 12,79 gram metamfetamin, 7,15 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 25'inin sorgusu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.